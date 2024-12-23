Часть пенсионеров в России получат пенсии за январь 28 декабря

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Соцфонд России досрочно выплатит пенсии за январь тем, у кого ее перечисление через банк попадает на период новогодних праздников. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале фонда.

"До 28 декабря досрочно поступят выплаты за январь тем, у кого перечисление пенсии через банк выпадает на дни новогодних праздников с 1-го по 9-е число", - сказано в сообщении.

Уточняется, что с 10 января доставка через банки возобновится по обычному графику. Пенсионеры, которым выплаты доставляет Почта России, получат средства за январь в привычные даты - доставка пенсии на дом начнется с 3 января.

Страховые пенсии в 2025 году планируют проиндексировать один раз с 1 января на 7,3%, индексация также распространяется на работающих пенсионеров.