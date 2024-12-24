Мишустину предложили ввести норму о выплате 13-й зарплаты

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Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина с инициативой закрепить в Трудовом кодексе норму об обязательной выплате работодателями 13-й зарплаты перед Новым годом, сообщает ТАСС.

"Прошу вас оценить это предложение о внесении в Трудовой кодекс РФ нормы, обязывающей работодателя выплачивать тринадцатую заработную плату сотрудникам не позднее 20 декабря текущего года и дать ответ в установленные законодательством сроки", - следует из документа.

Миронов обратил внимание, что согласно нормам Трудового кодекса, работодатель имеет право материально поощрять сотрудников организации, в том числе выплачивать 13-ю зарплату.

Он считает, что эта мера будет способствовать повышению мотивации работников, что может отразиться на повышении производительности труда в период кадрового дефицита. Кроме того, дополнительное денежное поощрение поможет при организации семейного и детского отдыха в период новогодних праздников, особенно семьям с невысокими доходами, сказано в тексте письма.