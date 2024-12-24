Spiegel: в автомобиле совершившего наезд на рынке в Магдебурге нашли завещание

В автомобиле мужчины, совершившего наезд на посетителей рождественского рынка в Магдебурге (федеральная земля Саксония-Анхальт), нашли завещание. Об этом информировал журнал Der Spiegel.

По данным издания, в документе говорилось, что все активы мужчины после его смерти должны перейти Германскому обществу Красного Креста. Таким образом, злоумышленник, по всей видимости, рассчитывал погибнуть при нападении. Вместе с тем в материале указывается, что никаких политических посланий в завещании не было.

Уточняется, что мужчина арендовал BMW, на котором совершил преступление, 11 декабря, более чем за неделю до наезда. 12 декабря он дал видеоинтервью для антиисламского американского блога из отеля в Магдебурге.

В мае текущего года мужчина написал в X, что рассчитывает умереть "в этом году". Он также предупреждал, что умрет в этом году, в личных сообщениях с другими пользователями X, пишет журнал.