Правительство до 2031 года запретило майнинг в 10 регионах

Александр Рюмин/ТАСС

Правительство РФ утвердило перечень регионов и территорий, где майнинг будет запрещен с начала 2025 года, сообщает ТАСС. Ограничения будут действовать до 15 марта 2031 года.

Согласно постановлению, кабмин "запрещает осуществление майнинга цифровой валюты, в том числе участие в майнинг-пуле", в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

Майнинг будет также запрещен на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края, но временно - в пики энергопотребления. В 2025 году они приходятся на период с 1 января по 15 марта, а в следующие годы - с 15 ноября по 15 марта.

С ноября майнинг на территории России легализован при условии предоставления в Федеральную налоговую службу (ФНС) сведений о полученных активах и адресов криптокошельков. 1 ноября ФНС запустила сервис для внесения данных в реестр майнеров - это обязательно для индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Физические лица могут получать цифровую валюту в пределах 6 тыс. кВт⋅ч в месяц.