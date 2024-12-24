Российский рынок акций снижается после роста в начале торгов

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Российский рынок акций 24 декабря перешел к снижению после роста ведущих индексов в начале торгов, юань ускорил снижение к рублю. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи демонстрировал рост на 0,31% и составлял 2 710,92 пункта, индекс РТС - также рос на 0,31%, до 840,43 пункта.

Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи опустился на 9,5 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 13,75 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи перешел к снижению и торговался на уровне 2 681,35 пункта (-0,78%), индекс РТС составлял 831,27 пункта (-0,78%). Вместе с тем курс юаня ускорил снижение до 13,707 рубля (-13,75 копейки).