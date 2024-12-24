Песков: Россия сохраняет открытость для урегулирования на Украине посредством диалога

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Россия сохраняет открытость для урегулирования ситуации на Украине посредством переговоров, но Киев по-прежнему отвергает такой вариант. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Так он отреагировал на высказывание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что вооруженный конфликт на Украине завершится в 2025 году "либо мирным соглашением, либо уничтожением одной из воюющих сторон".

"Как не раз заявлял президент России Владимир Путин, Москва неизменно открыта для решения наших проблем посредством переговоров. Но, поскольку пока никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет, мы продолжаем нашу специальную военную операцию", - указал Песков.