В Турции в результате взрыва на заводе погибли 12 человек

В городе Балыкесир на западе Турции при взрыве на заводе по производству взрывчатки погибли не менее 12 человек. Об этом сообщил губернатор Балыкесира Исмаил Устаоглу, передает телеканал CNN Türk.

"В результате взрыва погибли 12 человек, 3 пострадали. Вероятность теракта не рассматривается", - указал он. Позднее глава МВД Али Ерликая заявил, что при взрыве пострадали четыре человека. "Состояние пострадавших нормальное. Инициировано расследование", - сказал он в эфире TRT Haber.

Вместе с тем в пресс-службе губернатора информировали о том, что ЧП произошло на линии по производству капсюлей-воспламенителей. Как отмечает телеканал TRT Haber, в результате взрыва произошло возгорание, есть разрушения на предприятии.