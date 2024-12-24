Nordwind ввела для детей скидку 50% на рейсы по России

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Авиакомпания Nordwind Airlines решила предоставлять детям от 2 до 12 лет скидку 50% на внутренние рейсы по России и 15% на международные. Соответствующее сообщение размещено на сайте авиаперевозчика.

Так, скидка распространяется на все имеющиеся тарифы при покупке авиабилетов для детей в возрасте от 2 до 12 лет с датой вылета с 1 января 2025 года.

Ранее вице-премьер Виталий Савельев заявил, что правительство обеспечит скидку в размере 50% от стоимости взрослого билета на авиаперелеты для детей до 12 лет к 14 января. В настоящее время некоторые авиакомпании реализуют скидочные программы для перевозки детей, размер скидки составляет от 15% до 50% от стоимости взрослого билета.

Президент РФ Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции призвал авиакомпании прекратить практику отказа от льгот многодетным семьям в виде 50% скидки на билеты для детей путем манипуляций с тарифами.