Российские ВС атаковали военные аэродромы ВСУ

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Российские войска нанесли удар по военным аэродромам, складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и беспилотников, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.