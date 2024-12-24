В Сирии обсудят отношение к ЛГБТ, алкоголю и женской одежде

Мария Ныркова/ТАСС

Лидер новых сирийских властей Ахмед аш-Шараа в 2025 году планирует обсудить со своими сторонниками статус ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено), возможность употребления алкоголя и форму женской одежды. Об этом заявил представитель политического комитета захватившей власть в республике группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещена в РФ) Мухаммед Халед.

Он затронул эту тему в контексте обсуждения приоритетных задач переходного правительства Сирии, пишет газета The Wall Street Journal. Вместе с тем Халед отметил, что "с выборами пока придется подождать".

"У разных людей разные культуры. У Сирии - сирийская идентичность, и большая часть ее населения - мусульмане", - обратил внимание он.

В конце прошлого месяца вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил президентский пост и выехал из страны. 10 декабря Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.

12 декабря спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что Москва наладила контакты с политическим комитетом группировки "Хайат Тахрир аш-Шам".