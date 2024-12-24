В России заболеваемость ковидом за неделю сократилась на 16%

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В России заболеваемость коронавирусом за минувшую неделю снизилась на 16%, а число госпитализаций - на 10,4%. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Как отмечается, рост числа госпитализаций зафиксирован в 25 субъектах, заболеваемости - в 30 регионах РФ.

За прошедший семидневный период выздоровели 32 936 человек, перенесших коронавирусную инфекцию, это на 4,1% меньше по сравнению с показателем неделей ранее, число летальных исходов - 56, указали в штабе.