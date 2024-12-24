Санду приступила к исполнению обязанностей президента Молдавии

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Майя Санду приступила к исполнению обязанностей в рамках второго мандата президента Молдавии. Во время церемонии инаугурации, которая состоялась в присутствии депутатов парламента, членов Конституционного суда и иностранных дипломатов, она принесла присягу на Конституции республики. Мероприятие транслировал телеканал "Молдова-1".

Церемония началась с исполнения государственного гимна Молдавии, затем председатель Конституционного суда Домника Маноле огласила решение об утверждении результатов президентских выборов. После принесения присяги Маноле объявила, что "Санду официально вступила в должность президента Республики Молдова".

Согласно молдавскому законодательству, одно и то же лицо не может занимать пост главы государства более двух сроков подряд.

Молдавия - парламентская страна. Президент здесь представляет страну на международной арене, выступает гарантом суверенитета и независимости, верховным главнокомандующим вооруженными силами, выдвигает кандидатуру премьера, назначает судей и утверждает принятые депутатами законы. Однако большинство своих полномочий он осуществляет, согласовывая свою деятельность с другими ветвями власти.

В Молдавии 3 ноября состоялся второй тур президентских выборов. Согласно данным ЦИК, Санду одержала победу во втором туре с результатом 55,33% голосов, опередив кандидата от оппозиции Александра Стояногло. Однако в самой Молдавии Стояногло получил 51%. Перевес Санду был достигнут за счет голосования более 300 тыс. молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли свыше 200 участков в странах ЕС.