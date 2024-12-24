Участниками исследования первой фазы онковакцины "Энтеромикс" станут 48 человек

© ИТАР-ТАСС/ Владимир Зинин/ Архив

Исследования первой фазы онковакцины "Энтеромикс" планируется завершить в октябре 2026 года, участниками эксперимента станут 48 пациентов. Об этом следует из информации реестра разрешений на проведение клинических исследований, передает ТАСС.

"Организация, проводящая клинические исследования: ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава РФ; Протокол: Открытое одноцентровое исследование безопасности, переносимости и фармакокинетики препарата "Энтеромикс" на основе энтеровирусов у пациентов с гистологически подтвержденным диагнозом солидной опухоли, I фаза; Вид: клинические исследования; Количество пациентов: 48; Область применения: Онкология", - сказано на сайте госреестра лекарственных средств.

Как отмечается, первичной целью исследования является оценка безопасности и переносимости введения препарата, вторичной - описание фармакокинетических параметров и оценка терапевтического действия.

Вакцина "Энтеромикс" разработана НМИЦ радиологии Минздрава Рф и Институтом молекулярной биологии имени Энгельгардта. В ходе доклинических испытаний препарат продемонстрировал высокую эффективность.