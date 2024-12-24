Матвиенко полагает, что сильная Европа не в интересах США

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США не нужна сильная Европа, следующей в плане попыток нанесения стратегического поражения будет именно она. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко при общении с журналистами.

"Если вы помните, 2014 год, когда только применили жесткие санкции в отношении России, в отношении Крыма, Севастополя, я тогда сказала, что следующей будет Европа. На нас они сегодня тренируются, а следующей в попытках нанесения стратегического поражения будет Европа, поскольку США сильная Европа не нужна, как конкурент. Вашингтону нужна Европа, подчиненная в политическом, военном и в экономическом плане", - указала Матвиенко.