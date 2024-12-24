На побережье Кубани и Крыма собрали свыше 21 тыс. тонн загрязненного грунта

Сергей Мальгавко/ТАСС

Силами спасателей и волонтеров собрано свыше 21 тыс. тонн грунта, загрязненного мазутом после аварии танкеров в Черном море. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщает ТАСС.

"Спасатели и волонтеры в Краснодарском крае собрали 21 189,3 тонны загрязненного песка и грунта, вывезено 15 976,25 тонны. В Крыму очищены 14,4 км береговой линии, собрано и вывезено 109,3 тонны загрязненного песка и грунта и 3,3 тонны нефтесодержащей жидкости", - следует из сообщения.