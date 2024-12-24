Медведев: контракт с Минобороны за 2024 год заключили порядка 440 тыс. человек

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Для поступления на военную службу в 2024 году заключили контракт порядка 440 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Башкирию.

"Результаты работы за текущий год - их уже можно оценивать. В общей сложности контракт уже заключили почти 440 тыс. человек. Это результат работы всех регионов", - указал он.

На коллегии Минобороны 16 декабря президент России Владимир Путин обратил внимание, что контракт для поступления на военную службу заключили с начала нынешнего года 430 тыс. - против 300 тыс. за 2023 год. По его словам, поток желающих вступить в ряды российской армии не иссякает.