Байден утвердил оборонный бюджет США на 2025 год

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Президент США Джо Байден 23 декабря утвердил оборонный бюджет страны на 2025 финансовый год (начался 1 октября) в размере $895 млрд. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что "президент подписал закон" об "ассигнованиях на 2025 финансовый год по большей части на программы Минобороны США и военное строительство, на программы Министерства энергетики США в сфере национальной безопасности и на программы в сфере разведки". Палата представителей Конгресса США одобрила проект 11 декабря, Сенат - 18 декабря.

В текст документа, насчитывающий 1,8 тыс. страниц, в отношении Пентагона вновь внесен "запрет на заключение договоров с лицами, осуществляющими операции с ископаемым топливом, с правительством РФ или российским энергетическим сектором". Кроме того, администрации запрещается обмениваться с Москвой информацией, как того требует российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Вместе с тем документ обязывает американское разведсообщество оценить риски для безопасности Соединенных Штатов, если Вашингтон прекратит поставлять оружие Киеву, а Россия успешно завершит специальную военную операцию.

В декабре прошлого года Байден утвердил оборонный бюджет страны на 2024 финансовый год в размере $886,3 млрд.