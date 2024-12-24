Жители России назвали свой главный страх перед Новым годом

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Главный страх жителей России перед Новым годом - не успеть выполнить трудовые задачи перед наступлением праздников. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования сервиса доставки "Купер" и медиахолдинга Rambler&Co, передает ТАСС.

"Россияне боятся не успеть завершить трудовые задачи перед Новым годом (16%). Еще 7% респондентов переживают, что им придется работать 31 декабря или 1 января, а 5% опрошенных боятся звонков во время новогодних праздников", - следует из материалов исследования.

Отмечается, что 38% российских граждан испытывают страх перед Новым годом, 54% ни о чем не беспокоятся, 8% - не успевают об этом подумать. В числе главных переживаний: 20% участников опроса беспокоятся о работе, 16% - о своем здоровье, 11% - о личных и семейных отношениях. Еще 9% сограждан беспокоятся о выборе подарков, а 3% - о приготовлении праздничных блюд.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co в период с 28 ноября по 5 декабря текущего года среди 46 087 интернет-пользователей от 18 до 60 лет.