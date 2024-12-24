Маск призвал отказаться от пожертвований для "Википедии"

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Американский миллиардер Илон Маск призвал воздержаться от финансовых пожертвований для онлайн-энциклопедии "Википедия" из-за ее редакционной политики.

"Хватит делать пожертвования для Wokepedia, пока они не восстановят баланс полномочий редактирования", - указал он в соцсети Х. Так предприниматель отреагировал на сообщение о том, что онлайн-энциклопедия потратила с 2023 по 2024 год более $50 млн на продвижение политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), что составило 29,2% от совокупного бюджета платформы.

Wikimedia Foundation - некоммерческая организация, зарегистрированная в качестве благотворительного фонда в США. Она известна как платформа для "Википедии" и связанных с ней проектов. В России ей назначено уже свыше 10 штрафов.