Суточные потери ВСУ на курском направлении составили более 200 военных

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Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили более 200 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ. За прошедшие сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, боевая бронемашина, станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей", - указали в российском военном ведомстве.

Уточняется, что всего с начала боевых действий на Курском направлении противник потерял свыше 43 510 военнослужащих, 253 танка, 194 боевые машины пехоты, 136 бронетранспортеров, 1316 боевых бронемашин, 1 179 автомобилей, 324 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.