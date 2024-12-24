Меркель назвала лидера ХДС Мерца подходящим кандидатом в канцлеры ФРГ

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Экс-глава германского правительства Ангела Меркель (занимала пост в 2005-2021 годах) считает, что лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц является подходящим кандидатом на пост канцлера ФРГ.

"Я желаю всяческих успехов Фридриху Мерцу. Он долго работал над достижением этой цели. И я желаю ему, чтобы у него также были силы провести хорошую избирательную кампанию", - указала она в подкасте медийного холдинга Table.Media. Вместе с тем Меркель отметила, что необходимо иметь политические убеждения.

"Они также должны соответствовать тому, что нравится населению и чего оно ожидает от политики. И сегодня на первый план выходят экономические вопросы", - указала она. "Я бы не пожелала ему успеха, если бы не была уверена, что он обладает всем необходимым", - добавила политик.

Досрочные парламентские выборы пройдут в Германии на 23 февраля 2025 года. По их итогам будет сформирован новый кабмин и выбран новый канцлер. Нынешний глава правительства Олаф Шольц является кандидатом в канцлеры от социал-демократов и главным соперником Мерца. Рейтинг ХДС/ХСС находится на уровне 30-33%, рейтинг СДПГ составляет 15-17%.