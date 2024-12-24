Президент Панамы считает историческим невежеством претензии Трампа на Панамский канал

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Слова будущего президента США Дональда Трампа о намерении вернуть контроль страны над Панамским каналом представляют собой пример вопиющего незнания истории и невежества. Об этом заявил панамский лидер Хосе Рауль Мулино в интервью CNN en Español.

Он отметил, что эксплуатация Панамского канала для транзита судов "приносит многомиллиардные доходы" экономике республики, поэтому власти не намерены лишаться контроля над водной артерией. "Это на 100% принадлежащий Панаме канал, и он останется панамским. Все спекуляции и разговоры по этому поводу не дадут результата, я отказываюсь их продолжать, так как они лишены исторической последовательности и смысла", - указал Мулино.

В минувшее воскресенье Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут потребовать вернуть контроль над Панамским каналом, если нынешние условия его использования не будут пересмотрены. Он подверг критике высокие тарифы, взимаемые за эксплуатацию канала, и обратил внимание, что передача управления каналом в 1999 году была "жестом сотрудничества", а не уступкой в пользу других стран.

Панамский канал, введенный в работу в 1914 году, был построен США и находился под их контролем. В 1977 году договор Торрихоса - Картера определил поэтапную передачу канала Панаме, завершившуюся в 1999 году. Этот договор подразумевал нейтральность канала и его доступность для мировой торговли. На сегодняшний день канал остается важнейшим маршрутом для глобальной экономики и одним из ключевых объектов американских интересов.