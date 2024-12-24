В ЛНР в результате атак ВСУ за 2024 год погибли более 90 человек

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На территории Луганской Народной Республики (ЛНР) в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2024 году погибли более 90 мирных жителей и свыше 400 получили ранения. Об этом информировала омбудсмен ЛНР Анна Сорока.

"В течение 2024 года от украинской агрессии погибли по меньшей мере 93 человека, раненых - не менее 403", - сказала она в ходе брифинга.

Согласно данным омбудсмена, из-за агрессии киевского режима в ЛНР в текущем году разрушены свыше 1 тыс. различных объектов инфраструктуры.