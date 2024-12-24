Орбан заявил, что Венгрия считает Путина честным партнером

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Будапешт воспринимает президента России Владимира Путина как честного партнера и заинтересован в развитии отношений с Москвой. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet.

"Внешняя политика здравомыслящей страны состоит в том, чтобы заводить друзей. Пусть в мире будет как можно больше стран, заинтересованных в успехе венгров. Новому президенту США нравится Венгрия. Председатель КНР посетил две страны Евросоюза - Францию и Венгрию. Президент Турции - наш друг, президент России - наш честный партнер, премьер-министр Израиля - наш добрый друг. Вряд ли в истории венгерской дипломатии были подобные прецеденты", - отметил Орбан.

Он считает, что сохранять баланс отношений со многими странами непросто. "Вращать эти тарелки параллельно, чтобы ни одна из них не упала, а их конфликты друг с другом не повредили их отношениям с нами, - дело сложное, но не невозможное. Причина, по которой мы должны собирать друзей в мире, заключается в том, чтобы все венгры могли извлекать из этого ощутимую пользу", - указал премьер.