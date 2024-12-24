ГОСТ на шаурму в России появится в 2025 году

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В 2025 году будет утвержден ГОСТ на шаурму, тогда же он вступит в силу. Об этом сообщил глава Роскачества Максим Протасов в интервью агентству ТАСС.

"Буквально накануне была завершена подготовка первой редакции стандарта, затем он будет опубликован для обсуждения. Ожидается, что его окончательное утверждение произойдет в 2025 году, тогда же он вступит в силу", - сказал он.

Протасов также отметил, что Роскачество планирует повторные исследования шаурмы. При исследовании товара в апреле текущего года организация выявила опасные бактерии, а в 27 из 29 образцах были зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологических норм в части микробиологии.

Кроме того, на стадии разработки находится ГОСТ на принципы пищевой безопасности в общепите, а в ближайшее время будет утвержден стандарт на натуральную косметику.