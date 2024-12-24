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Румыния после Чаушеску: за это ли «стоял майдан»?

Глядя на положение дел в стране, румыны все чаще вспоминают добрым словом нелюбимого когда-то диктатора

Румыния после Чаушеску: за это ли «стоял майдан»?
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Станислав Смагин, лейтенант ВС РФ, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Тридцать пять лет назад в Румынии буквально за несколько дней пала казавшаяся нерушимой власть Николае Чаушеску. Сам бывший лидер страны и его супруга Елена после молниеносного суда (точнее сказать – пародии на него) были казнены под ликование румын и «международного цивилизованного сообщества», а их имена стали эдаким символом и эталоном жестокой диктатуры. Сейчас стабильно 50-60% жителей страны одобрительно отзываются о Чаушеску и ставят его на первое место в опросах о лучших национальных деятелях за всю историю.

За что же ценят «гения Карпат»? При нем страна была заметным и уважаемым игроком на мировой арене. Формально оставаясь в Организации Варшавского договора и Совете экономической взаимопомощи, Чаушеску везде, где только можно, дистанцировался от политики Москвы и публично осуждал едва ли не все серьезные советские военно-политические акции, от ввода войск в Чехословакию до афганской эпопеи. За это его ценили на Западе. Чаушеску сохранял дружеские отношения с Китаем, не рвал дипломатические отношения с пиночетовским Чили и Израилем, как это сделали все страны ОВД и Югославия. Нам, понятное дело, его любить за это не приходится, но румынам приятно вспомнить время, когда ими руководил человек, на равных общавшийся с Никсоном и Де Голлем.

В 1970-х страна бурно развивалась. За счет внутренних ресурсов, продажи за рубеж текстиля, зерна и нефти, а также западных кредитов строились современные мощные промышленные предприятия. В 1977 году объём промышленного производства за десять лет вырос шестикратно, а по сравнению с 1944 годом стократно, национальный доход – в пятнадцать раз. Доля национальной экономики в общемировой доходила почти до 1%. Правда, потом отношения с Западом охладели, и Чаушеску, понимая, в какую западню попал, отдал все внешние долги ценой жесточайшей государственной экономии на всем.

В Румынии всячески пестовалась национальная гордость, выходило множество книг и фильмов о великой румынской истории. Доходило до открытых претензий Советскому Союзу за то, что в 1940-м он вернул себе Бессарабию и Буковину. Не подвергалась особым гонениям православная церковь. Была проведена масштабная архитектурная перестройка Бухареста – правда, ценой потери  большей части исторического лица города.

Наконец, в пользу Чаушеску говорит…история его свержения. Румыны все больше понимают, что стали участниками масштабной провокации западных спецслужб в трогательном симбиозе с командой Горбачева. Точно так же американо-горбачевский дуэт в 1989-м хотели свергнуть Фиделя Кастро руками кубинских генералов, но коменданте вовремя раскрыл заговор. Кстати, в 2018  лидер «революции»   и следующий президент Ион Илиеску (к слову, сам крупный коммунистический функционер) и несколько его соратников представили перед судом по обвинению декабрьских событиях. Им инкриминировали разжигание психоза, ложь о «преступлениях режима» и нагнетание паники, из-за чего погибло множество людей, причем уже после свержения Чаушеску. Обвинили их и в судебном фарсе, закончившемся казнью бывшей правящей четы.

К чему же пришла Румыния после Чаушеску? Почти сразу она погрузилась в острейший экономико-политический кризис. Когда на улицы Бухареста люди вышли протестовать уже против команды Илиеску, новый президент натравил на них привезенных из провинции шахтеров. В результате погибли 4 человека (по другим данным – 6), еще 800 были ранены. К слову, при Чаушеску с его легендарной зловещей спецслужбой «секуритате» политзаключенных могли бить и, например, держать в камере при круглосуточно включенном ярком свете, но не убивали.

Вспыхнул и межэтнический румыно-венгерский конфликт в местах компактного проживания венгров – для его урегулирования пришлось использовать армию. В течение всех 1990-х шло закрытие промышленных предприятий и падение сельскохозяйственного производства, безработица и неграмотность росла, а рождаемость падала. В 1999 году едва не случился дефолт из-за невозможности вернуть  МВФ ранее полученные кредиты.

Мало что принесла простому населению и евроинтеграция. Как пишет британский исследователь Том Галлахер в книге «Румыния и ЕС: как слабый разгромил сильного»: «Миллиарды евро субсидий растеклись по родным и знакомым постсоциалистического правящего класса, по их собственным и дружественным бизнесам, консервируя их привилегии и положение во власти. Бывшие красные директора, спецслужбисты и секретари обкомов раздобрели на европейских деньгах, превратившись в класс региональных баронов с феодальным собранием под видом парламента. А те румыны, кого не устраивало такое положение вещей, получили от Евросоюза возможность уехать на стройки Испании и Италии, чтобы не мозолить глаза и не нагнетать социального недовольства».

Сейчас социально-экономическая обстановка в стране стабилизировалась, но до благополучия по-прежнему далеко. Своего лица в НАТО и ЕС Румыния не имеет, довольствуясь ролью сателлита Брюсселя с Вашингтоном и антироссийского плацдарма. 16% молодых людей бросают учебу или профподготовку. Число молодых людей, не имеющих образования или профессиональной подготовки, самое высокое в Евросоюзе и составляет 19,3%. По данным Национального института статистики, уровень  молодежной безработицы составляет 22%.

Уровень румынской демократии можно оценить по недавней отмене результатов первого тура президентских выборов, где лидером стал национально-ориентированный Кэлин Джорджеску, не испытывающий восторга от идеи помогать Украине; при этом он совершенно не является пророссийским, что приписывают ему испуганные оппоненты. Конституционный суд постановил, что один из кандидатов...слишком агрессивно (читай – успешно) вел свою кампанию в соцсетях. Даже Ельцин, пусть и прислушавшись к мнению окружения, не стал отменять весной-1996 предстоящие выборы, хотя планировал – счел издержки превышающими выгоду. Тут же концепция «мы отменяем результаты выборов, потому что они нам не нравятся» доведена до совершенства и полной откровенности.

Правда, румынское национальное эго уже которое десятилетие щекочут идеей поглощения еще более неблагополучной Молдавии, которое регулярно маячит на горизонте, но никак не состоится. Вот и молдавский президент Майя Санду, будучи румынской гражданкой, проголосовала на тех самых недавних выборах – случай беспрецедентный, как и последующая отмена результат. Но стоит ли призрачная иллюзия великодержавия, заметно более эфемерная, чем при Чаушеску, всех потрясений, пережитых страной за 35 лет?
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