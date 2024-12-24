Украина получила первый $1 млрд за счет замороженных российских активов

© Анна Марченко/ ТАСС

Украина получила первые средства за счет замороженных активов РФ. Соответствующее сообщение разместил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Украина получила от США $1 млрд, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Это первый транш из запланированных $20 млрд, которые Вашингтон готов выделить за счет использования российских активов в рамках инициативы G7", - указал премьер. Когда Киев получит другие части указанной суммы, он не уточнил.

В минувшую пятницу стало известно, что Украина подписала соглашения, позволяющие получить средства за счет замороженных российских активов. Шмыгаль сообщал, что $1 млрд будет выделен Всемирным банком в виде невозвратного гранта в счет предстоящего взноса США в рамках механизма по использованию замороженных активов.

В октябре лидеры G7 приняли совместное заявление, в котором объявили о достижении договоренности касательно деталей предоставления Украине кредита в размере $50 млрд. Отмечалось, что займы "будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов РФ в рамках правовых систем стран Группы семи и международного права". США обязались взять на себя выделение Киеву $20 млрд, еще $30 млрд будут направлены G7 и ЕС.