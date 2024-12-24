Борисов заявил, что Роскосмос по итогам 2024 года вышел на прибыль

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Роскосмос по итогам уходящего года вышел на прибыль. Об этом сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия-24".

"Процесс этот год от года динамично развивается. Мы снижаем планируемые убытки. Рассчитываю, что в ближайшее время выйдем на прибыльность отрасли в целом. Сама госкорпорация по итогам текущего года будет прибыльной", - сказал он.

Борисов также отметил, что Роскосмос активно работает над освоением новых рынков. "Уже есть контракты с такими странами, как Индия, Китай, Алжир, Иран. Намечаются неплохие работы с ЮАР, рядом африканских стран", - указал он.