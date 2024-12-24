Келлог отметил, что Трамп стремится к устойчивому и справедливому миру на Украине

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Избранный президент США Дональд Трамп намерен добиться устойчивого и справедливого мира на Украине. С таким заявлением выступил спецпосланник по Украине будущего американского лидера Кит Келлог в эфире телеканала Fox Business.

По его словам, "Трамп хочет мира на Украине, который будет справедливым, устойчивым и безопасным". Келлог отметил, что "стремление принести мир в регион - это приоритет номер один в международной повестке Трампа".

В рамках предвыборной кампании Трамп не раз заявлял, что добьется выхода из украинского кризиса дипломатическим путем еще до своей инаугурации. 27 ноября он выдвинул кандидатуру Келлога на пост своего помощника и спецпосланника США по Украине и России. Келлог выступает за урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем. Он предлагал убедить Москву и Киев вернуться к переговорному процессу, зафиксировав нынешнюю линию фронта.

Ранее президент РФ Владимир Путин обозначил условия урегулирования конфликта, в число которых вошли вывод украинских ВС из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от членства в НАТО, снятие всех антироссийских санкций и закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины.