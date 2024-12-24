Трамп ставит Европе энергетический ультиматум

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Возвращение избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом в январе сулит Брюсселю ужесточение экономических проблем.

20 декабря Трамп выдвинул «энергетический ультиматум». Он пригрозил странам Евросоюза пошлинами, если они не начнут масштабно импортировать американские энергоресурсы. «Я сказал Европейскому союзу, что они должны восполнить свой огромный дефицит в отношениях с США за счет крупномасштабных закупок наших нефти и газа; в противном случае это повлечет за собой постоянные пошлины!» — написал политик в социальной сети Truth.

Ранее глава Европарламента Роберта Метсола заявила польскому агентству РАР, что Евросоюз должен продолжать торговые переговоры с США после избрания Дональда Трампа, но быть готовым к ответным мерам в случае повышения пошлин на товары.

Не секрет, что экономика Европы не первый год пребывает в упадке. А при вступлении Дональда Трампа на пост президента США в январе ее базис и вовсе будет под угрозой разрушения. Таков взгляд издания Politico [с которым трудно поспорить]. В публикации подчеркивается, что «у Европы остается все меньше времени, поскольку Трамп уже через несколько недель «займет» Белый дом; а экономика континента находится в усугубляющейся депрессии; основа, на которой строится процветание региона, не просто дает трещины, она находится под угрозой разрушения».

Издание предупреждает, что, если Трамп выполнит свою угрозу ввести пошлины до 20% на импорт с континента, европейская промышленность пропустит «сокрушительный удар», поскольку США является важнейшим рынком сбыта европейских товаров.

Кроме того, по оценкам Politico, Европа слабо подготовилась к возвращению Трампа в Овальный кабинет. Согласно изданию, если бы у Европы была более прочная экономическая основа и она была бы более конкурентоспособной по сравнению с США, у Трампа было бы меньше рычагов влияния на континент.

Politico также отметило низкий рост производительности в странах ЕС, отметив, их неспособность внедрять инновации и то, что европейцы «работают недостаточно». Издание ссылается на статистику, указывая, что «среднестатистический немец работает на 20% меньше часов, чем его американские коллеги по цеху».

В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Ранее Трамп пообещал прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая. Кроме того, он заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады.

Трамп во время первого срока пребывания на посту президента США ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года между Вашингтоном и Старым Светом стала назревать очередная торговая война после того, как США приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.

Итак, Брюссель в ловушке – энергетическая зависимость от Вашингтона растет не первый год и без ультимативных лозунгов Трампа. «Молекулы свободы» поступают, их миссия — замещать прежде всего «вредный» российский трубопроводный газ, у которого привлекательная цена. Но за партии «заокеанского» СПГ многие европейские компании сознательно серьезно переплачивают, в угоду русофобским политическим установкам Брюсселя.

В то время как в США цена энергоресурсов — порой в разы ниже, чем в ЕС. Поэтому здраво конкурировать Европе с США — по логике, не представляется возможным. Не случайно ряд заводов химической и автомобильной промышленности в ЕС задумались сменить локацию, переместив свои мощности за «периметр», в том числе в США. Так Трамп намерен поднимать национальную экономику, создавая новые рабочие места в стране.

Скажем, ведущий немецкий химический концерн BASF еще в феврале 2024 года объявил, что сокращает свои производственные мощности на основной своей площадке в Людвигсхафене. Тогда же глава компании Мартин Брудемюллер пояснял, что за границей дела у BASF идут более-менее хорошо, но в Германии бизнес стал убыточным.

Видимо, по этой причине BASF в этом году не раз заявлял о своем намерении перевести свои основные производственные мощности из ФРГ в США и КНР.

По данным Bloomberg, спад промышленности ФРГ фиксируется с 2017 года, но в последние несколько лет процесс ускорился. Особенно это заметно по состоянию именно химической промышленности, утратившей свое конкурентное преимущество из-за отсутствия российского газа, который отрасли нужен и как сырье, и как источник энергии. В результате показатели по сектору упали до уровня 1995 года, только за прошлый год немецкий химпром «потерял» более 10%.

Сильно возросшие расходы на природный газ с начала СВО снизили прибыль всех энергоемких отраслей в странах Старого Света, прежде всего это затронуло производства химикатов, удобрений и стали. В то время как декабрьское наставление Трампа Брюсселю, что нужно сосредоточиться и покупать больше партий американского СПГ — потенциально сделает еще богаче «заботливо» поставщика. Появление же дополнительных метановозов в европейских морских портах новый хозяин Белого дома будет трактовать как «великое спасение» ЕС от «энергетического голода». В самом деле — речь же идет о повышении планки энергетической безопасности Старого Света. Тут вроде как и не поспоришь. Столь убедительны тезисы Трампа.

Евробюрократия и не осмелилась парировать ультиматум. А настроилась на переговоры. Евросоюз готов обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом вопросы торговли и энергетические аспекты. Об этом 20 декабря заявил в ходе пресс-конференции официальный представитель Еврокомиссии Олоф Джилл, сообщило новостное агентство «Синьхуа». «Мы можем еще больше упрочить и без того крепкие отношения, в том числе обсудив наши общие интересы в энергетическом секторе», — подытожил чиновник.