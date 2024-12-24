Tamazuj: на севере Южного Судана за неделю от холеры умерли более 70 человек

Не менее 73 человек скончались за прошедшую неделю от холеры в штате Юнити на севере Южного Судана. Об этом со ссылкой на правительство региона информировала радиостанция Tamazuj.

Сообщается, что были инфицированы 3,7 тыс. местных жителей. При этом число летальных исходов от холеры в штате Юнити может быть существенно больше, поскольку 73 смерти были зарегистрированы в медучреждениях. По утверждению местных жителей, люди умирают от холеры в своих домах, и их не вносят в медицинские отчеты. Власти страны принимают экстренные меры с тем, чтобы предотвратить распространение заболевания.

Эпицентрами эпидемии служат лагеря для беженцев из Судана. По данным ООН, за сутки границу Южного Судана пересекают до 10 тыс. человек, которые спасаются от продолжающейся в Судане второй год гражданской войны. Значительная часть беженцев находится в лагерях, обустроенных на территории штата Юнити.

Холера - острая инфекция, вызываемая микроорганизмом Vibrio cholerae. Заболевание сопровождается сильной диареей, влекущей обезвоживание и сосудистую недостаточность. Заражение происходит преимущественно через зараженную воду.