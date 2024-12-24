Шольц в поздравлении с Рождеством назвал нынешние времена суровыми

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц в рождественском поздравлении заявил, что сегодня наступили суровые времена.

"Рождество - это время, которое касается наших сердец, когда мы разделяем радость и горе. Времена чертовски тяжелые. Мы все ощущаем это прямо сегодня", - указал глава германского правительства в соцсети X. "Но мы сильное сообщество с общим будущим. Я желаю всем вам располагающего к размышлению праздника", - отметил он.

В этом году перед Рождеством в Германии 20 декабря произошел инцидент в Магдебурге (федеральная земля Саксония-Анхальт). Водитель BMW умышленно направил автомобиль в сторону людей на рождественском рынке. Согласно последним данным, погибли не менее 5 человек, 235 пострадали. Подозреваемый Талеб А. 1974 года рождения является выходцем из Саудовской Аравии. Его задержали на месте преступления. Мужчина прибыл в ФРГ в 2006 году, а в 2016-м получил статус беженца в стране.