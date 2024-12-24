Герой России Владислав Головин возглавил "Юнармию"

Начальником главного штаба "Юнармии" стал Герой России капитан Владислав Головин. Соответствующее сообщение разместил председатель правления Российского движения детей и молодежи "Движение первых" Артур Орлов в Telegram-канале.

"Принял участие в XI Всероссийском юнармейском внеочередном слете в Национальном центре управления обороной РФ. Никита Нагорный официально покинул пост начальника главного штаба "Юнармии". Хочу поздравить нового начальника главного штаба организации, Героя России Владислава Головина", - говорится в сообщении.

Орлов уточнил, что знаком с Головиным уже несколько лет, участвовал с ним в специальной военной операции (СВО) и обучался по программе "Время героев". "Впереди у нас большая совместная работа. Желаю удачи и реализации всех намеченных целей", - подчеркнул он.

Владислав Головин родился в Кирове, выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. В СВО принимает участие с 2022 года под позывным Струна. Он освобождал Мариуполь, получил ранение. В сентябре 2022 года ему присвоено звание Героя Российской Федерации.

В 2024 году Головин присоединился к президентской кадровой программе для участников СВО "Время героев". Кандидатуру Головина выдвинули 20 декабря на заседании главного штаба "Юнармии". В ноябре Нагорный, который возглавлял "Юнармию" с декабря 2020 года, заявил о сложении полномочий. Он стал вице-президентом Федерации гимнастики России.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" создано в 2016 году при поддержке президента РФ Владимира Путина. "Юнармия" выступает в качестве соучредителя Российского движения детей и молодежи "Движение первых".