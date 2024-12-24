Индия планирует отправить своего космонавта на Луну в 2040 году

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Индия создала амбициозную космическую программу, ориентированную на высадку индийского космонавта на Луну к 2040 году. С таким заявлением выступил председатель Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Соманатх в эфире телеканала NDTV.

"Когда мы будем отмечать 100-летие нашей независимости, на Луне будет развеваться флаг Индии. Наш человек отправится туда, установит его и благополучно вернется на Землю. Это произойдет в 2040 году", - указал он.

По словам главы ISRO, "впервые в истории космической программы у страны есть видение на предстоящие 25 лет". В рамках этой дорожной карты Индия намерена создать собственную космическую станцию через 10 лет, отметил он. Этому будет предшествовать запуск модуля космической станции в 2028 году, что подготовит почву для ее полного оперативного развертывания.

Некоторое время назад премьер-министр Нарендра Моди поручил департаменту космических исследований республики создать первую индийскую обитаемую космическую станцию к 2035 году и произвести высадку космонавтов на Луну к 2040 году. Вместе с тем Моди поставил задачу развивать программы запуска орбитальной станции к Венере и посадочного модуля на Марс.