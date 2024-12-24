Родители нежелательно пребывающих в России детей-иностранцев получат аналогичный статус

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Иностранцы, чьи дети будут признаны нежелательно пребывающими на территории России, будут получать аналогичный статус. Соответсвующий приказ МВД РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Если иностранный гражданин не достиг восемнадцатилетнего возраста, то при подготовке материалов и проекта решения о нежелательности пребывания такого гражданина параллельно осуществляется подготовка материалов и проекта решения о нежелательности пребывания в отношении находящегося в РФ иностранного гражданина, являющегося его законным представителем", - следует из документа.

Приказ вступает в силу с 5 февраля 2025 года.

Согласно закону, признать пребывание иностранца на территории России нежелательным можно в случаях нарушения при въезде в страну, отсутствия либо утраты документов, подтверждающих право пребывать или проживать в РФ, уклонения от выезда из страны по истечении допустимого срока, а также нарушения правил транзитного проезда.

Вместе с тем решение о нежелательности пребывания или проживания иностранца или лица без гражданства в России может быть принято, если человек представляет реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, общественному порядку или здоровью населения.