Трамп будет добиваться вынесения смертных приговоров для убийц и насильников

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Будущий президент США Дональд Трамп заявил, что намерен добиваться вынесения смертных приговоров для жестоких убийц и насильников.

"Сразу после моей инаугурации я дам указания Минюсту решительно добиваться смертных приговоров с тем, чтобы оградить американские семьи от жестоких насильников, убийц и монстров. Соединенные Штаты вновь станут страной закона и порядка", - указал политик в Truth Соц. сети.

Ранее пресс-служба Белого дома информировала о том, что действующий президент США Джо Байден заменил смертный приговор для 37 из 40 человек, ожидающих его приведение в исполнение, на пожизненное заключение без возможности освобождения.

В январе стало известно, что Байден поддержал мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.