Затонувшие в Керченском проливе танкеры нарушили сезонные ограничения

Два танкера, затонувших в Керченском проливе, находились в акватории в нарушение сезонных ограничений на плавание. Соответствующее сообщение размещено в официальном Telegram-канале Министерства транспорта РФ.

"Проверка Ространснадзора установила, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории", - сказано в сообщении.

Как указали в Минтрансе РФ, несколько танкеров "Волгатранснефти" не включены в лицензию на транспортировку опасных грузов внутренним водным и морским транспортом.

В Минтрансе также информировали о том, что всего с момента аварии танкеров "Волгонефть" обследовано свыше 170 кв. км акватории. Суда подведомственного Росморречфлоту ФГБУ "Морспасслужба" очистили от мазута более 24,3 тыс. кв. м.

"Фрагменты мазута локализуют с помощью бонов и собирают инструментами и специализированными судами, радужную пленку на воде обрабатывают сорбентом. В районе аварийно-спасательных работ находятся 19 судов", - добавили в Минтрансе РФ.

В министерстве отметили, что аварийно-спасательные группы сотрудников отрасли уже очистили 4,8 тыс. кв. м пляжей и участков берега, собрав порядка 14,5 тонн нефтесодержащих отходов, а в устьях рек и лиманах установлено 200 м боновых заграждений.