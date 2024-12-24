Костин назвал регионы РФ, где чаще всего берут кредиты

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Финансовое поведение жителей России разнится в зависимости от региона. К примеру, чаще всего кредиты берут на Кавказе, а больше всего приверженцев сберегательной модели поведения живет на Урале, сообщил глава ВТБ Андрей Костин в подкасте "Легкие деньги", который вышел в эфире "Первого канала".

"Безусловно, имеются особенности. Больше всего кредитов берут на Кавказе. При этом на Урале - там больше сберегают. В Южном федеральном округе куда больше используют наличные, чем во многих других регионах. Или в Поволжье и на Северо-Западе более активно используют дистанционную работу с банками, чем в других регионах", - указал банкир.

По его словам, также отличаются предпочтения россиян в вопросах приобретения жилья. "Вот есть предпочтение по ипотеке. Особенно на Северном Кавказе, там ипотека по большей части пользуется для покупки собственного дома. А в целом по стране наиболее популярна "вторичка", молодое жилье, то есть три-пять лет - вот такого рода квартиры и так далее", - отметил Костин.