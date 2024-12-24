Президент Таджикистана выразил удовлетворение динамикой развития отношений с Россией

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Душанбе удовлетворен динамикой развития отношений с Москвой. На это обратил внимание президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным в Ленинградской области.

"Россия является главным стратегическим партнером Таджикистана. Мы в целом удовлетворены динамикой развития отношений двух стран по всем направлениям", - отметил он.

Рахмон также обратил внимание, что 2024 год стал очень насыщенным для российско-таджикистанских отношений. "По итогам уходящего года Россия является главным торгово-экономическим партнером Таджикистана, товарооборот вырос почти на 20%, активно развиваются культурно-гуманитарные связи", - подчеркнул он.

"Есть, что обсуждать: особенно вопросы региональной, глобальной безопасности нас тоже волнуют. Вы сами знаете, где находится Таджикистан и какие проблемы возникают", - указал таджикистанский лидер.

Нынешняя встреча Путина и Рахмона проходит на курорте "Игора". В предыдущий раз президенты России и Таджикистана виделись в ноябре на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане.