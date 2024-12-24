Кнайсль назвала четыре страны, причастные к подрыву "Северных потоков"

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Экс-глава МИД Австрии, руководитель Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России (центр G.O.R.K.I. СПбГУ) Карин Кнайсль полагает, что главными "подозреваемыми" по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" являются Великобритания, Норвегия, Украина и Польша.

Во время презентации ее книги "Реквием по Европе" на вопрос одного из присутствующих о том, какие страны, на ее взгляд, могут иметь отношение к подрыву "Северных потоков", Кнайсль указала, что, как в романе Агаты Кристи, "в этой воображаемой комнате есть много подозреваемых".

"Не знаю, выясним ли мы, "кто убийца", найдется ли у нас Эркюль Пуаро или мисс Марпл. Думаю, что подозреваемых много. По крайней мере, три. Великобритания, Норвегия и Украина. И Польшу сюда еще можно добавить. Может быть, еще кто-то", - указала бывший дипломат.

26 сентября 2022 года были зарегистрированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и "Северного потока - 2". Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был осуществлен при поддержке США. Генпрокуратура РФ возбудила дело об акте международного терроризма.