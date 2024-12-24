Украинский политик Олейник: мир или перемирие - вот в чем вопрос

Урегулирование украинского конфликта может быть достигнуто двумя путями - путем мира и путем перемирия. Путь мира, который продвигает Россия, безусловно, не подходит Зеленскому. Он понимает, что вслед за наступлением мира будут назначены выборы, на которых у нет шансов победить. А значит, будут открыты уголовные дела со всеми вытекающими последствиями. Важно, что Трамп пока только контурно обозначил свои предложения по окончанию конфликта. И его предложения все-таки больше напоминают предложения к перемирию. Предложения, которые внес глобальный Юг, во главе с Китаем больше похожи на формулу мира.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" украинский политик, народный депутат Украины V-VII созывов Владимир Олейник.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/a53e191864fd376bce78157263031c40/