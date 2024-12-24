Политолог Журавлев: Путин подчеркнул, что главная ценность БРИКС - равенство всех членов организации

Говоря о БРИКС, Путин выделил в качестве основного именно равенство членов БРИКС. Отсутствие лидерства, отсутствие иерархий говорит о совершенно других принципах построения организации. Особенно, по сравнению с НАТО, например, или ЕС. В этом сила БРИКС: развитие одного члена организации не мешает другому. Все вполне могут работать вместе. Это может сделать БРИКС более могущественной, чем G7. Правда, президент России четко определил, что БРИКС создан не против G7, он создан для себя. Не против никого, а исключительно - для.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/3d12442c415823623f71a6c804128009/