Политолог Светов: Трамп хотел бы разменять Украину на разрыв Россией отношений с Китаем и Ираном

Украинский кризис может быть решен только капитуляцией киевского режима. Другого пути нет. Все другое - это откладывание решения, осуществление известных замыслов не дать России победить и так далее. Вопрос, готов ли Запад к капитуляции? Говорить об этом надо с Трампом, а он начинает твердить, что будет вести переговоры с Россией с позиции силы. Это то, что говорится вслух. На самом деле, Трамп готов отдать Украину, но он хочет за это разрыв Россией отношений с Китаем и с Ираном. Ситуацию можно по-прежнему называть тупиковой, а России остается только одно - продвигаться вперед.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог и журналист Юрий Светов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/e70279ff6f2fe7df6f3fe362ed825533/