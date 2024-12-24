Политолог Макаренко: главное событие уходящего года - саммит БРИКС

2024 год был богат на важные события, но отметить хотелось бы особо одно - саммит БРИКС в Казани. Именно там эта организация стала мощной и общемировой. Появились новые партнеры, заинтересованные в интеграции в это пространство, появились четкие ориентиры для альтернативного видения происходящих мировых событий, появились возможности решения многих проблем политическим способом. Политические институты, которые сформировались после Второй мировой войны, становятся все менее значимыми для человечества. Даже Генсек ООН прибыл в Казань для того, чтобы увидеть эти новые мировые тенденции.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог, доцент Московского педагогического государственного университета Олег Макаренко.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/f77a33d089fc6237dc0148145d32ffc9/