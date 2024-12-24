Политолог Ежов: лучшее, чего может добиться Трамп в палестинском конфликте - снижение эскалации

Палестино-израильский конфликт начался далеко не вчера, и закончить его одномоментно, так, чтобы все стороны были удовлетворены, у Трампа, конечно, не получится. Это просто невозможно. Это не только не вопрос 24 часов, но и не вопрос всего президентского срока Трампа. При этом, можно предположить, что именно палестино-израильскому конфликту администрация Трампа и он сам будут уделять весьма весомое значение. Если этот конфликт невозможно прекратить, то можно попробовать сократить тенденции к эскалации и, в конечном итоге, достичь более или менее долгосрочного перемирия.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" высказал кандидат политических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ежов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/792ca5e8c8060345027334975b1bf67b/