Украинский политик Олейник: Украина не вернет утраченные территории дипломатическим путем

Команда Зеленского подготавливает украинское общество к потери нескольких областей. Людям говорят о том, что когда-нибудь эти 5 регионов будут возвращены дипломатическим путем, сколько бы лет для этого не потребовалось. Однако, если Украина сохранится, как субъект переговоров, ей придется учитывать, что эти регионы уже вписаны в Конституцию России. Значит, их придется исключить из Конституции Украины. Иначе будет заложен фундамент для будущего конфликта. Нужно признать, что, если вы в ходе боевых действий потеряли территории, то, как правило, вы никогда не сможете вернуть их политическим путем.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" украинский политик, народный депутат Украины V-VII созывов Владимир Олейник.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/577c715bc3a118dd39214bd703e822dd/