Политолог Светов: отличительная черта 2024 года - недовольство властью и в Европе, и в Азии

Подводя итоги уходящего года, можно обратиться к словам президента России Путина, сказанным на коллегии Министерства обороны. Российский лидер подчеркнул, что положение в мире нестабильное. Весь 2024 год продолжались конфликты на Украине, на Ближнем Востоке, потом громыхнула Сирия. Напряжение чувствовалось и в разных других точках. Евро-азиатский континент демонстрировал нестабильность по многим и многим направлениям. Особенно заметна была тенденция, что общество все больше и больше проявляет недовольство властью.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог и журналист Юрий Светов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/18c87df5ee4f887ad93523f1c0bce6fa/