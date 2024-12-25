Политолог Журавлев: велика вероятность, что российские военные базы в Сирии отойдут США

Российские военные базы в Сирии, скорее всего, придется оставить. Это станет условием поддержки Западом новых властей Сирии. Возможно, что российские базы будут заняты американской армией. Сирия всегда в истории была точкой, куда стекались завоеватели и где пересекались торговые пути. Это была своего рода точка пересечения между Востоком и Западом. Так что разместить там свои военные базы очень важно для американцев. Ни при одном режиме после Второй мировой войны им это не удавалось, а вот сейчас появляется такая возможность.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/67a3f92daa7a768bd49d192c5894141b/