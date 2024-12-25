Украина скатывается в бедность

Марина Харькова, журналист, Донецк

Бедность на Украине за последние годы заметно выросла. Об этом рассказала доктор экономических наук, завотделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Украины Людмила Черенько. Хотя Госстат Украины прекратил все исследования по этому направлению, закрыв данные, коллегам Черенько удалось провести исследования и выяснить, что уровень бедности по доходам ниже фактического прожиточного минимума вырос в 1,7 раза. В 2021 году он составлял 20,6% и достиг 35,5%. Черенько констатировала значительный рост крайней бедности. Официальный прожиточный минимум для трудоспособных граждан составляет 2 920 грн ($69,5), который закладывается в бюджетные расчеты, в институте считают крайним пределом бедности, пределом физиологической выживаемости.

По данным экспертов ООН, у 60 % украинских семей денег хватает только на питание, и они проживают за чертой бедности. Не имеют накоплений и живут от зарплаты до зарплаты 2/3 граждан страны. На фоне резкого скачка цен многие вынуждены серьезно затягивать пояса. По мнению координатора гуманитарных программ ООН Уокера, Украина — самая бедная страна в Европе. В рейтинге человеческого развития ООН ее позиция ухудшилась: с 55 строчки Украина опустилась на 84. Некоторые эксперты полагают, что нищими можно назвать 80 % граждан, причем, бедность в стране массовая и по масштабу, и по глубине проникновения. Хотя на полках украинских магазинов – изобилие продуктов, спрос на них упал из-за снижения покупательской способности и роста потребительских цен. Проживающие в нужде украинцы вынуждены тратить до 63 % доходов на элементарные нужды. За последние два года цены на продукты на Украине выросли в среднем на 208%. Больше всего подорожали овощи - от 151% до 208%. А стоимость ряда продуктов питания, в том числе, мяса и молока, выше, чем в соседней Польше.

Оказалось, что украинцам, которые живут в стране с самыми плодородными землями, фрукты и овощи обходятся дороже, чем полякам. Почти за все овощи и фрукты украинцы платят гораздо больше своих западных соседей. Это происходит потому, что польские агропроизводители получают дотации от государства и могут продавать продукцию дешевле, а на Украине такая поддержка отсутствует, и стремительно растут цены на коммунальные услуги, из-за чего полив полей и теплиц обходится дорого. Все дополнительные затраты производители перекладывают на покупателей. Отсюда и рост цен на украинскую продукцию. При этом по данным польского Центрального статистического управления, средняя зарплата в Польше в 2021 году составляет около 5,5 тыс. злотых в месяц, это $1,445 тыс. На Украине же, по информации Государственной службы статистики, в среднем платят 13,5 тыс. грн — $500 в месяц. «Эксперты подсчитали, что продукты питания полякам обходятся в среднем на 3,8% дороже, чем украинцам. Зато средняя зарплата в Польше в 3,5 (!) раза выше, чем на Украине! Вот и посчитайте, насколько продукты питания более доступны в Польше, чем на Украине», - указал экс-премьер Украины Николай Азаров.

Тем временем гривна продолжает падать и стабилизировать ее курс не могут даже вливания кредитных денег. В итоге производители предупреждают, что в ближайшее время цены на продукты питания взлетят еще на 10–15%. К тому же, некоторые сырьевые продукты, например, подсолнечное масло и сахар, подорожали из-за плохого урожая. Количество продовольствия становится меньше и из-за выросшего экспорта его за границу. Только в рамках программы «Grain from Ukraine» с территории страны в качестве гуманитарных грузов вывезли продовольствия на миллиарды долларов. Заявлялось, что украинское зерно предназначалось для бедных африканских стран, но по факту оно оказалось в Европе. А теперь Зеленский заявил о готовности Украины помочь Сирии с решением потенциального продовольственного кризиса, предложив использовать гуманитарную программу «Зерно с Украины» и организовать поставки зерна, муки и масла новому сирийскому режиму.

Между тем, все чаще эксперты говорят, что Украине самой может грозить продовольственный кризис. Решение правительства Украины о приостановке бронирования для работников аграрного сектора и производства дестабилизирует ситуацию. Последствия этого решения будут серьезные: потери бюджета, ослабление экономики и кризис на продовольственном рынке, сообщает Forbes. Уже сильно пострадали предприятия малого и среднего бизнеса. После вступления в силу закона о повышении налогов на Украине решение о ликвидации приняли около 23 тысяч фирм индивидуальных предпринимателей. В день подписания закрылись 2332 бизнесов, а затем ежедневно сворачивали свою деятельность по тысяче и более. По итогам таких «реформ» украинский бюджет в наступающем году, лишится как минимум 40% поступлений. Тогда как налоговый гнет увеличился почти в три раза, пенсии и зарплаты остались прежними, а цены на все продолжали расти. Кроме выросших налогов, очередным бременем стало повышение военного сбора с 1,5% до 5%, Украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что так как источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, то эта мера была необходима.

Экономисты прогнозируют, что стабилизировать экономику в военных условиях не получится. Региональный директор Всемирного банка по Восточной Европе Аруп Банерджи отметил, что без денег Запада ситуация была бы намного хуже: «Если бы международные партнеры, особенно США, не сосредоточили ресурсы, специально предназначенные для этих социальных расходов, тогда в бедности на Украине было бы на 3 миллиона больше людей, чем сейчас. Принятие США нового финансирования для Украины поможет обеспечить способность Украины продолжать выплаты зарплат, пенсий и социальной помощи». То есть, Украина больше не может самостоятельно выплачивать пенсии, соцпомощь и зарплаты. Это получается только с учетом внешнего финансирования. А оно происходит с задержками и оформляется как государственные кредиты, которые надо обслуживать - и возвращать заемные средства, и выплачивать проценты. Так что уровень обнищания грозит отбросить Украину на социальное дно. Опросы того же Всемирного банка показали, что все больше людей на Украине стало экономить на еде из-за роста бедности. В 2021 году на еде экономили 12,2% людей, а в 2024 году уже 26,2%. В терминологии Всемирного банка есть понятие «за чертой бедности», когда уровень дохода не покрывает сумму, необходимую для обеспечения основных жизненных потребностей, таких как питание, жилье, здравоохранение и образование. На сегодняшний день на Украине прожиточный минимум составляет около 75 долларов на одного человека в месяц. А по международным стандартам прожиточный минимум должен быть не менее 96 долларов в месяц (3,20 доллара США в день) на человека. Таким образом, многие украинцы просто стоят на грани выживания.

И украинский режим, бросивший все силы и средства на войну, проблемами населения не озабочен. Наоборот, продолжает и дальше закручивать гайки: например, повышая зарплаты чиновникам и силовикам. Зарплаты чиновников на Украине значительно увеличились в этом году на фоне дефицита госбюджета и повышения налогов, сообщает украинское издание «Страна.ua». Несмотря на продолжающийся конфликт, в 2024 году украинские чиновники получили рекордные повышения зарплат. Если на начало года средняя зарплата в госорганах составляла 38,6 тысячи гривен (925 долларов), то по состоянию на октябрь она возросла до 57,5 тысячи (1378 долларов). Ожидается, что в конце года выплаты станут еще больше, потому что в декабре предусмотрены крупные премии. Отмечается, что самые значительные повышения зарплат чиновникам и силовикам произошли в июле, когда власти обсуждали дефицит бюджета в 500 миллиардов гривен (почти 12 миллиардов долларов) и начали поднимать вопрос об увеличении налогов. Особенно ощутимые прибавки получили чиновники высокого и среднего звена, в то время как зарплаты рядовых госслужащих увеличились незначительно.

Постоянно появляются очередные новшеств, ухудшающие качество жизни. В частности, с 1 января 2025 года без направления врача все медицинские процедуры в государственных больницах и поликлиниках Украины будут оказываться на платной основе. При этом больницы могут самостоятельно установить стоимость платных услуг пациентам.

Понятно, что все перечисленные факторы не добавляют симпатий украинцев к агрессивной политике Зеленского. Они начали понимать, что ничего хорошего их в такой стране не ждет ни в настоящем, ни в будущем. Отсюда и страх Зеленского перед проведением выборов, поэтому за собой на дно он готов утащить всю страну.