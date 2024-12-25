Станислав Смагин, лейтенант ВС РФ, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

В отношении разных западных стран и элит к украинской проблеме продолжают выделяться два основных подхода. Первый – согласиться на заморозку и с помощью Украины «задушить в объятиях» Россию, используя незалежную как инструмент давления на нашу страну и принуждения к тем или иным уступкам. Второй – прямо сейчас продолжать конфликт до максимально возможного ослабления России, не считаясь с украинскими территориальными и человеческими потерями, так чтобы мы даже в случае победы и выполнения всех целей СВО заплатили за это непомерную цену.

Наиболее ярким и заметным представителем первого подхода является избранный президент США Дональд Трамп; впрочем, на его позицию будет влиять множество внешних и внутренних факторов. Отставной генерал Келлог, которому предстоит реализовывать трамповскую политику на российско-украинском направлении, планирует в начале наступающего года посетить Киев и ряд других европейских столиц «в рамках усилий по прекращению войны». Во всяком случае, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Эти же источники сообщили, что целью встреч будет «установление фактов», а не переговоры и конкретные договоренности.

Москву при этом, как сообщил Reuters, Келлог посещать пока не планирует. Однако он делает определенные если не реверансы в сторону России, то, по крайней мере, шаги и заявления по сдерживанию киевского режима. Так, Келлог не очень одобрил убийство генерала Кириллова: «Когда убиваете какого-то военного генерала, адмирала или другую крупную военную фигуру в их родном городе, вы словно расширяете (поле боя). Не думаю, что это умно. Понимаете, это просто не соответствует правилам ведения войны. Если вы генерал – тогда вы являетесь «законной целью» на поле боя. Подобное тому, что произошло, означает зайти слишком далеко, для такого вам придется нанять наемников. Не думаю, что это хорошая идея».

Одновременно другое влиятельное западное агентство, Bloomberg, сообщило, что посланник Трампа все-таки может навестить и Москву, если его туда пригласят. Кроме того, он считает возможным пригласить главу киевского режима Зеленского и президента России Владимира Путина на прямые переговоры в Вашингтон. Точнее сказать, он допустил в эфире Fox Business, что такое приглашение сделает его шеф: «Меня бы не удивило, если бы он сделал нечто подобное. Конечно, он мог бы совершить такой смелый ход».

Вероятно, будет участвовать в работе по Украине и опытный дипломат Ричард Гренелл, которого Трамп назначил посланником по особым миссиям и работе в конфликтных точках, в частности, на Корейском полуострове и в Венесуэле. У Гренелла есть свой план украинского урегулирования, который он изложил летом. Речь, в частности, о создании неких «автономных зон» на Востоке Украины. В НАТО киевский режим дипломат не видит – по его словам, это не соответствует американским интересам.

Зеленский, чьи отношения с Трампом складываются весьма непросто, достаточно скептически оценивает миротворческую платформу его команды, хотя открыто и полностью отвергнуть ее и не может. В интервью журналу Le Parisien он заявил: «Трамп знает о моем желании никуда не спешить в ущерб Украине. Страна уже давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров не хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости…Опасно было бы заявить: мы замораживаем войну и придем к соглашению с россиянами». Глава киевского режима добавил, что Трамп пока не имеет всей полноты военных, дипломатических и разведывательных данных о положении дел на Украине.

Каким видит мирное урегулирование сам Зеленский? Он поведал об этом на пресс-конференции в Брюсселе, куда прилетел для переговоров с европейскими политиками. «Нужно знать, что будет завтра для того, чтобы прекращать огонь. Нужны гарантии безопасности, нужна сильная позиция для переговоров», - сказал нелегитимный украинский президент, уточнив, что такое, по его мнению, «сильная позиция»: «нужно, чтобы армия РФ стала слабее и не смогла продвигаться вперед», чтобы Запад продолжал финансировать киевский режим и дал ему гарантии безопасности. То есть ничего нового – мир через войну.

Одной из тем брюссельских переговоров, в ходе которых Зеленский и глава его «офиса» Ермак пообщались с Шольцем, Урсулой фон дер Ляйен, президентом Польши, премьерами Италии, Дании и Нидерландов, был возможный ввод натовских миротворцев в зону конфликта. Эту идею в разной степени разделяет большинство участников украинско-натовского взаимодействия. Например, она обсуждалась на парижской встрече Зеленского, Макрона и Трампа, и была в принципе одобрена новым хозяином Белого дома.

Но дальше начинаются те самые детали, в которых, как известно, кроется дьявол. А именно – кто и за чей счет будет «миротворческую» миссию осуществлять и принимать на себя риски. Ведь натовское «миротворчество» очень похоже на пособничество одной из сторон конфликта, с большими шансами начать в нем напрямую участвовать. Трамп идею-то одобрил, но отказался выделять американские войска, он верен линии переложить основные издержки натовской политики на Украине и не только там на плечи европейцев. Эммануэль Макрон, один из главных на сегодня помощников Украины, в ходу визита в Варшаву пытался добиться выделения польских военнослужащих, но результата не достиг. Вот и в ходе брюссельских обсуждений ни к чему понятному и обязывающему стороны не пришли.

Впрочем, и бросать киевский режим его западные «друзья» не собираются. На саммите Европейского Совета 19 декабря было обещано, что ЕС в следующем году выделит Украине более 30 миллиардов евро. И Трамп, при всем его скепсисе в отношении Зеленского, говорит, что «мы не сможем достичь согласия, если мы покинем Украину». Поэтому слишком рассчитывать на скорый и хоть как-то соответствующий целям СВО мир не приходится. Даже самые большие уступки со стороны самых конструктивных западных миролюбцев меньше того минимума, который нужен нам и неоднократно озвучен верховным главнокомандующим. Да и миролюбцы в массе своей согласны с той самой концепцией «мира через войну», просто формулируют ее мягче и туманнее. Нам остается лишь делать то же самое – добиваться нужного результата на поле боя. Тем более с преступным террористическим киевским режимом и его главарями говорить нам особо не о чем.